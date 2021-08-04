البحرية الإيرانية: يمكن لإيران ودول المنطقة ضمان أمن الخليج دون الحاجة للأجانب

أعلن قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، اليوم الأربعاء، أن بلاده والدول الإسلامية في منطقة الخليج قادرة على ضمان أمن المنطقة ومن دون الحاجة لوجود الأجانب فيها.

طهران- سبوتنيك . ونقلت "وكالة فارس" الإيرانية عن تنكسيري، قوله "نشير إلى أن أمن الخليج بعهدة الدول الإسلامية والخليج هو وطننا وليس مكانا لوجود الأجانب"، مضيفا، "يمكننا نحن والإخوة في الدول الإسلامية في الخليج ضمان أمن هذه المنطقة بسهولة، لذلك لا داعي لوجود الأجانب في مياه الخليج".

وأوضح الجنرال الإيراني، "في الأساس، العدو يعرف أن تحركاته تخضع لمراقبتنا وبمجرد أن ينتهك القوانين، حتى عن غير قصد، سوف يتلقى إنذارا جادا ويجب أن يمتثل لهذا الإنذار فورا، وإلا فسيتم التعامل معه بحزم وقوة وأصبحت هذه المسألة واضحة بالنسبة له".

وكان كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، اعتبر "الحرب الإعلامية الغربية الأخيرة بدعم من إسرائيل وبعض الدول العميلة في المنطقة، بأنها حرب نفسية وتمهيد لمغامرة جديدة".

وأشار شكارجي، في تصريحات مع "وكالة فارس" الإيرانية، إلى ما وصفه "الضجيج الإعلامي المفتعل من قبل بعض وكالات الأنباء الصهيونية والغربية والسعودية حول عدم توفر الأمن للملاحة البحرية في مياه بحر عمان"، قائلا: إن "الأنباء المتناقضة لبعض وسائل الإعلام الغربية والصهيونية والسعودية، إنما تعد نوعا من الحرب النفسية وتوفير الأرضية لمغامرات جديدة".

وأضاف، أن "القوات المسلحة الإيرانية وضمن مساعدتها للعبور الآمن للسفن التجارية فإنها تحظى بإحاطة استخباراتية كاملة وهي في كامل الجهوزية تجاه أي تحركات مشبوهة، مؤكدا استعداد القوات البحرية للحرس الثوري والجيش الإيراني لتقديم أي مساعدة وإرسال وحدات الإغاثة في حال الضرورة والطلب من السفن الأجنبية.

يذكر أن هيئة التجارة البحرية البريطانية، أعلنت أمس، أن "حادث خطف محتمل" وقع قبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة، لكنها لم تقدم تفاصيل عن السفن المعنية. وذكرت وكالة "رويترز" أن الخارجية الإيرانية حذرت مما تقول إنه "تقارير مثيرة للريبة" عن اختطاف سفينة قبالة سواحل الإمارات، محذرة من محاولة إيجاد ما وصفته بـ "الأجواء الزائفة" التي تناهض إيران.

وأعلنت المنظمة البريطانية لتنسيق الشحن التجاري، اليوم الأربعاء، أن خاطفي السفينة في خليج عُمان غادروا السفينة، وهي حاليا في آمان. وقالت المنظمة في بيان: "الأشخاص الذين صعدوا إلى السفينة غادروها، والسفينة آمنة حالياً وانتهت الحادثة".