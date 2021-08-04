لأول مرة.. تايلاند تسجل أكثر من 20 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم

أفاد مركز مراقبة ومكافحة تفشي فيروس "كوفيد-19" في تايلاند، اليوم الأربعاء، بأن عدد حالات الإصابات بالفيروس في البلاد قد تجاوز لأول مرة 20 ألف حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

بانكوك-سبوتنيك. وأشار المركز في بيان على صفحته في "فيسبوك" إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت البلاد 20 ألفا و200 إصابة جديدة بـ"كوفيد -19" و188 حالة وفاة بسبب الإصابة بهذا الفيروس.

وبلغ عدد المرضى الذين تعافوا وخرجوا من المستشفيات خلال نفس الفترة 17 ألفا و975 شخصا.

ومنذ بداية تفشي الوباء في تايلاند، بلغ عدد المصابين بفيروس "كوفيد-19" 672 ألفا و385 شخصًا، وتعافى 455 ألفا و806 أشخاص، وتوفي 5 آلاف و503 أشخاص.

هذا وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة 93 % من حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" و97% من الوفيات الناجمة عن الإصابة بالعدوى في تايلاند قد رصدت في الفترة من 1 نيسان/أبريل 2021 حتى الوقت الحاضر.