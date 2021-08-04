إسرائيل.. صافرات إنذار من إطلاق صواريخ على الحدود مع لبنان

أطلق الجيش الإسرائيلي صافرات إنذار في بلدات "كريات شمونة"، و"كفار جلعادي" و"تل حي"، شمالي البلاد على الحدود مع لبنان.، وفقا لما كتبه المتحدث بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي افيخاي ادرعي.

وتابع ادرعي على حسابه على "توتير" أن "تفاصيل ومعلومات إضافية قيد البحث".

بلاغ أولي: صافرات إنذار في بلدات #كريات_شمونة، #كفار_جلعادي وتل حي. تفاصيل ومعلومات إضافية قيد البحث pic.twitter.com/4vKeAeuAy2 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 4, 2021

​وكذلك غرد الحساب الرسمي للجيش الإسرائيلي على تويتر: "اطلقت صفارات الإنذار للتو في شمال إسرائيل"، دون أن يكشف من جانبه أي تفاصيل

🚨Sirens just sounded in northern Israel🚨 — Israel Defense Forces (@IDF) August 4, 2021

​يتبع...