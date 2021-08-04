نيجيريا... ارتفاع حصيلة قتلى الهجمات المسلحة على قرى في ولاية كادونا

ارتفع عدد قتلى الهجمات المسلحة على 4 قرى في ولاية كادونا شمالي نيجيريا إلى 25 شخصا، إضافة إلى حرق عشرات المنازل والمزارع.

موسكو - سبوتنيك . وقالت وزارة الأمن الداخلي والشؤون الداخلية في ولاية كادونا، اليوم الأربعاء، في بيان محدث عن تفاصيل الإصابات والخسائر جراء الهجمات المسلحة على 4 قرى في ولاية كادونا شمالي البلاد يوم الاثنين الماضي، على صفحتها في الفيسبوك: "تلقت حكومة ولاية كادونا مزيدًا من التفاصيل عن الضحايا والممتلكات التي تضررت أثناء الهجوم على قرى أونغوان ماجاجي وكيشيشو وكيجام وكيكوبا... ارتفع العدد الإجمالي للقتلى إلى 25 شخصا، وأصيب ثلاثة، إضافة إلى تدمير 68 مزرعة، وحرق 63 كوخا".

وأضاف البيان: "أعرب المحافظ ناصر الرفاعي عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا في الهجوم، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل. ووجه المحافظ وكالة الدولة لإدارة الطوارئ لإجراء تقييم عاجل للمجتمعات المتضررة. وسيتم الإبلاغ عن أي تطورات".

وكانت وزارة الأمن الداخلي في ولاية كادونا، أعلنت أن 6 أشخاص لقوا مصرعهم جراء هجوم مسلح على قرى في الولاية في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين الماضي.

هذا ويتعرض شمال ووسط نيجيريا للترهيب بشكل منتظم من قبل عصابات لصوص الماشية والخاطفين الذين يداهمون القرى ويقتلون ويحتجزون السكان وكذلك يسرقون الماشية بعد نهب المنازل وحرقها.