العاصمة السعودية تستضيف الدورة الأولى للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بمشاركة روسية

تستضيف العاصمة السعودية، الرياض، خلال الفترة من 5 آب/ أغسطس وحتى 5 أيلول/ سبتمبر المقبل، الدورة الأولى للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، بمشاركة محلية وعالمية من 12 دولة، من ضمنها روسيا الاتحادية.

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي، وليد الطويل، لوكالة "سبوتنيك"، إن "المزاد الذي ينظمه النادي، يعد الأول من نوعه، وتشارك فيه مزارع روسية لإنتاج الصقور، إذ تعد روسيا من مواطن الصقور. إلى جانب ذلك تشارك 11 دولة تعرض للبيع المئات من أرقى وأسرع صقور العالم، من السلالات النادرة والحائزة على بطولات دولية".

وأضاف: "الفعاليات ستشمل مزادا يوميا تنافسيا للبيع المباشر لمئات الصقور، ويجمع مالكي مزارع الإنتاج المحلية والعالمية الرائدة وصاحبة الإنتاج الأفضل والصقارين، وعشاق الصقور والمستثمرين في هذا المجال من مختلف دول العالم. كما سيتم نقل فعالياته عبر البث المباشر لمنصات التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية الناقلة للحدث".

وأشار الطويل إلى أن المزاد الدولي يهدف إلى توفير أفضل سلالات الصقور للصقارين في المملكة ودول المنطقة، وجذب أفضل التجارب العالمية في مجال إنتاج الصقور للمملكة، لتكون بدورها وجهة دولية لهذه المزارع.

كما يهدف إلى فتح مجالات جديدة للاستثمار، مع إيجاد فرص استثمارية مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز هواية الصيد بالصقور محليا، بالتعاون مع الجهات الحكومية.

وبين المتحدث الرسمي لنادي الصقور، أن الاستعدادات للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، تشمل توفير المكان المناسب لاستضافة الصقور وملَّاكها، وتهيئة الموقع المناسب داخل المزاد لاستقبال أصحاب مزارع الإنتاج والمزايدين من داخل المملكة وخارجها، وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.

يشار إلى أن المزاد خصص موقعا متكاملا للخدمات بمقر نادي الصقور في ملهم (شمالي الرياض)، على مساحة 27 ألف متر مربع.

ويضم المزاد ركنا خاصا بالشركات المقدمة للمنتجات البيطرية، والأدوات والمعدات والمستلزمات الخاصة بتربية الصقور وتدريبها؛ ويعد أكبر تجمع عالمي للصقور تحت سقف واحد.