ماكرون يكشف عن مساعدات فرنسية للبنان

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء عن إمكانية اتخاذ إجراءات ضد سياسيين لبنانيين يلعبون دورا سلبيا في البلاد، مؤكدا أنه لن يتم منح الأموال للنظام اللبناني.

باريس - سبوتنيك. وقال ماكرون في كلمة خلال مؤتمر المانحين للبنان، والذي تستضيفه فرنسا "قد يتم اتخاذ إجراءات ضد سياسيين لبنانيين يلعبون دورا سلبيا في البلاد ولن نصرف شيكا على بياض للنظام اللبناني".

وأضاف ماكرون "على المسؤولين اللبنانيين أن يكونوا شفافين تجاه الدول التي تساعد البلاد".

كما تعهد الرئيس الفرنسي بتقديم مساعدات طارئة جديدة للبنان بقيمة 100 مليون يورو (118.54 مليون دولار)، فضلا عن 500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

في غضون ذلك، نشرت الخارجية الفرنسية مقطع فيديو بمناسبة حلول الذكرى السنوية الأولى لانفجار بيروت، الذي وقع في الـ 4 من أغسطس/ آب عام 2020 وتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وكتب الخارجية الفرنسية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "بعد عام من وقوع انفجار بيروت في 4 أغسطس 2020... تتذكر فرنسا ضحايا الانفجار وتكن لهم كل التقدير".

وأكدت الخارجية الفرنسية على أن فرنسا تفعل ما في وسعها للوقوف إلى جانب لبنان إلى جانب شركائهم الدوليين، وذلك إثر الكارثة التي تعرضت لها البلاد.

#Lebanon #France 🇱🇧-🇫🇷 One year after the explosion of 4 August 2020, France remembers and pays tribute to the victims. 🇫🇷 took action right away, and mobilized alongside its international partners ⬇️ We stand, and will always stand, alongside the people of Lebanon. pic.twitter.com/3xu7Egq4GH — France Diplomacy🇫🇷 (@francediplo_EN) August 4, 2021

وقالت الخارجية الفرنسية: "نقف مع لبنان وسنظل دائما نقف مع الشعب اللبناني".

ويوافق اليوم الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب في دمار كبير في العاصمة اللبنانية.

ووقع الانفجار الضخم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس العام الماضي، وتسبب في مقتل نحو 200 شخص، بينما تسبب في إصابة الآلاف وخلف حجما هائلا من الدمار في المرفأ والمناطق المحيطة به.