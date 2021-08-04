بريطانيا تدعو مجلس الأمن للرد على "تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار"

طالب وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بالرد على تصرفات إيران التي وصفها بـ"المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وكتب الوزير في حسابه الرسمي على "تويتر": "يجب على المجلس الرد على تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار، وعدم احترامها القانون الدولي"، مشيرا إلى خطاب أُرسل إلى مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، وحمل توقيع بريطانيا ودول أخرى.

The UK has written to @UN Security Council President @ambtstirumurti alongside Romania & Liberia to raise Iran’s attack on MV Mercer Street.



The Council must respond to Iran’s destabilising actions & lack of respect for international law. — Dominic Raab (@DominicRaab) August 4, 2021

​واتهمت دول أوربية، وأمريكا وإسرائيل، إيران بالهجوم الذي وقع يوم الخميس على الناقلة "ميرسر ستريت" التي ترفع علم ليبيريا، والمملوكة لشركة يابانية وتديرها شركة "زودياك ماريتايم" الإسرائيلية. وقتل اثنان من أفراد الطاقم، وهما بريطاني وروماني، نتيجة الهجوم.

ونفت طهران أي ضلوع لها في الهجوم، وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنه لا صحة للتقارير حول ضلوع طهران في استهداف ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية في خليج عمان.