طوكيو تسجل رقما قياسيا لعدد الإصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أفادت بلدية طوكيو، اليوم الأربعاء، بأنه تم تسجيل الحد الأقصى الجديد لعدد حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" في العاصمة اليابانية، وهو 4166 حالة، خلال الـ24 الساعة الماضية.

طوكيو-سبوتنيك. وأشير في بيان البلدية إلى وجود 115 حالة خطيرة، وأن معدل زيادة عدد حالات الإصابة بلغ نسبة 178 في المئة خلال أسبوع واحد.

وتم التنويه أيضا إلى تسجيل الحد الأقصى لعدد حالات الإصابة على مستوى البلاد بأسرها، حيث إنه زاد عن 13 ألف حالة إصابة جديدة خلال الـ24 الساعة الأخيرة.

وذكر البيان وجود نقص في طوكيو، في الأماكن المخصصة لعلاج المرضى الذين أصيبوا بفيروس "كوفيد-19" بشكل معتدل وخفيف، بالإضافة إلى أنه زاد عدد الذين أجبروا على البقاء والعلاج في منازلهم منذ يوم 15 تموز/يوليو، بمقدار 11 مرة وقد تجاوز 10 آلاف شخص.

ويذكر أنه منذ 23 يوليو، تستضيف طوكيو دورة الألعاب الأولمبية - الكبرى في التاريخ من حيث عدد أنواع المسابقات الرياضية – 33 نوعا ، وكذلك من حيث عدد مجموعات الجوائز - 339 مجموعة.

ويشارك في هذه الدورة حوالي 19 ألف رياضي و41 ألف شخص مرافق. وتقام الألعاب الأولمبية دون حضور جماهيري في 724 مسابقة من أصل 750 مسابقة، أي ما يعادل نسبة 96 في المئة، كما تقرر العدول عن بث المسابقات على شاشات كبيرة.