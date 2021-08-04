رئيس جمهورية قره باغ: ندعو لوجود دائم للقوات الروسية في المنطقة

دعا رئيس جمهورية قره باغ "أرتساخ" غير المعترف بها، أرايك هارنوتيونيان، إلى تواجد دائم للقوات الروسية في قره باغً، مؤكدا أن المنطقة لن تكون قادرة على ضمان الأمن بمفردها.

يريفان - سبوتنيك. وقال هاروتيونيان، في اجتماع مع سكان منطقة مارتاكيرت، نشر عنه تقرير مصور على صفحته على موقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: "الوضع في المنطقة على هذا النحو، حيث بمفردنا غير قادرين على توفير السلام، أي الأمن؛ وهنا لا ينبغي أن يكون وجود القوات الروسية مؤقتا، بل دائماً".

وأشار إلى أنه، لو لم تدخل القوات الروسية المنطقة، لكان مصير قره باغ، مختلف تماما.

هذا وتوصلت أرمينيا وأذربيجان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني /نوفمبر 2020، وذلك بعد معارك استمرت نحو شهر ونصف أدت إلى سيطرة باكو على أجزاء واسعة من إقليم قره باغ.

ومن بين بنود إعلان وقف إطلاق النار، انتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ.

وتضم قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ 1960 عسكريا و90 ناقلة جند مدرعة و380 قطعة معدات عسكرية.