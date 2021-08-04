البابا فرنسيس يغرد من أجل لبنان في ذكرى انفجار مرفأ بيروت

ناشد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بأن يقدم مساعدات إلى لبنان، حتى "يعود لبنان ليكون رسالة سلام وأخوة".

وكتب البابا تغريدة على حسابه الرسمي جاء فيها: "اليوم، بعد مرور عام على الانفجار المروع في العاصمة بيروت، أناشد المجتمع الدولي أن يقدم إلى لبنان مساعدة ملموسة للقيام بإعمارها، وحتى يكون لبنان مرة أخرى رسالة سلام وأخوة".

Today, a year after the terrible port explosion in the capital Beirut, I appeal to the international community to offer #Lebanon concrete assistance in undertaking a journey of “resurrection”, so that Lebanon may once more be a message of peace and fraternity. — Pope Francis (@Pontifex) August 4, 2021

​ويحيي اللبنانيون، اليوم الأربعاء، الرابع من أغسطس/ آب، الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، فيما دعا أهالي ضحايا انفجار المرفأ إلى تظاهرات حاشدة اليوم، حيث سيقام قداس مركزي في المرفأ سيترأسه البطريرك الماروني بشارة الراعي، كما ستقام وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في بيروت.

وفي أول خطاب عام له منذ خضوعه لجراحة في الأمعاء قبل نحو شهر، عبر البابا فرنسيس (84 عاما)، اليوم الأربعاء، "عن أمنياته في نجاح جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لجمع مساعدات للبنان بأكثر من 350 مليون دولار في مؤتمر دعم الشعب اللبناني، كما وجه تحذيرا جديدا للساسة المتشاحنين.

وقال البابا، إن "الكثيرين في لبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة، فقدوا إرادة الحياة"، مضيفا أنه "يجب على المانحين مساعدة لبنان على طريق العودة للحياة".