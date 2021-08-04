غانتس يوجه بإرسال رسالة شديدة اللهجة" إلى اليونيفيل عقب إطلاق صواريخ على الحدود مع لبنان

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن وزير الدفاع بينيت غانتس أمر بتوجيه رسالة شديدة اللهجة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان، على خلفية سقوط صواريخ من الجانب اللبناني تجاه إسرائيل.

القدس- سبوتنيك. وبحسب إذاعة الجيش، "أصدر وزير الدفاع بينيت غانتس تعليمات بتوجيه رسالة شديدة اللهجة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان (يونيفيل)".

وقالت إسرائيل إن مدفعيتها تستهدف كامل الحدود مع لبنان عقب إطلاق صواريخ من الأخيرة باتجاهها.

ووفقا لبيان للجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، "تقصف مدفعية جيش الدفاع من جديد، في هذه الساعة، على طول الحدود اللبنانية ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق اليوم".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم الأربعاء، عن إطلاق 3 قذائف صاروخية تجاه إسرائيل من لبنان.

وأشار إلى أن "قذيفة واحدة سقطت داخل الأراضي اللبنانية بينما سقطت قذيفتان داخل السيادة الإسرائيلية"، لافتا إلى أن "المدفعية الإسرائيلية تقصف لبنان ردا على إطلاق الصواريخ".

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد أعلن، الاثنين الماضي، بدء مناورات عسكرية على الحدود الشمالية مع لبنان، هدفها فحص جاهزية قوات الجيش الإسرائيلي ومدى استعدادها لأيام قتالية محتملة على الحدود مع لبنان.