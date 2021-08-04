زيلينسكي يصدر توجيهات لضمان سلامة البيلاروسيين في أوكرانيا

أصدر رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي تعليمات إلى دائرة الأمن ووزارة الشؤون الداخلية لتوفير حماية إضافية لمواطني بيلاروسيا الذين وصلوا إلى أوكرانيا، والذين قد تتعرض حياتهم للخطر بسبب موقفهم السياسي.

كييف- سبوتنيك. وقالت الخدمة الصحفية للرئيس الأوكراني في بيان اليوم الأربعاء "يجب أن يحصل كل مواطن بيلاروسي يمكن أن يصبح هدفا للمجرمين، فيما يتعلق بمنصبه السياسي العام على حماية خاصة وموثوقة. يجب أن تعمل وحدة إدارة الأعمال ووزارة الشؤون الداخلية على وضع خوارزمية واضحة لتقييم المخاطر المحتملة، بالإضافة إلى نظام للردود على هذه المخاطر من أجل القضاء على أي تهديد للناس".

وأضاف البيان "تم اتخاذ هذا القرار فيما يتعلق بتلقي وكالات إنفاذ القانون معلومات حول التهديدات المحتملة لعدد من النشطاء البيلاروسيين ، وكذلك بسبب الوفاة المأساوية للناشط السياسي من بيلاروسيا فيتالي شيشوف، الذي عاش في أوكرانيا".

كما أمر الرئيس الأوكراني إجراء تحقيق شامل في جميع ملابسات وفاة شيشوف، والتحقق السريع والكامل من المعلومات، فضلاً عن إبلاغ الجمهور بشكل منتظم وكافٍ من قبل ممثلي الشرطة الوطنية بشأن تقدم المحققين في هذه القضية.

كما أوضح السكرتير الصحفي للرئيس سيرغي نيكيفوروف، "نحن لا نتحدث فقط عن النشطاء السياسيين والشخصيات العامة، ولكن أيضًا عن الرياضيين". ووفقا له، لن يتم الكشف عن أسماء االشخصيات لأسباب أمنية، وسوف يتم توفير الحماية لهم حتى يتم توضيح ظروف وفاة شيشوف أو حتى يتم القضاء على جميع التهديدات التي يتعرض لها هؤلاء الأشخاص على أراضي أوكرانيا.

يُذكر أنه تم بالفعل وضع قائمة بمواطني بيلاروسيا، والذين بدأوا بالفعل في اتخاذ التدابير المناسبة لتقييم المخاطر ، وتقديم دعم إضافي لإقامتهم على أراضي أوكرانيا، فضلاً عن حمايتهم .