الاستثمار الروسي: موافقة وكالة الأدوية الأوروبية على ترخيص لقاح "سبوتنيك V" تتم بطريقة إيجابية

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الأربعاء، أن عملية الموافقة على ترخيص لقاح "سبوتنيك v" من قبل وكالة الأدوية الأوروبية تجري بطريقة إيجابية ومهنية.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الصندوق الروسي، على موقع "تيلغرام": "تجري عملية الموافقة على لقاح "سبوتنيك-V" من قبل وكالة الأدوية الأوروبية بطريقة إيجابية ومهنية. تم توفير جميع البيانات الخاصة بالتجارب السريرية لـ"سبوتنيك-V" كجزء من فحص التجارب السريرية الجيدة، وتلقى هذا الفحص مراجعة إيجابية من وكالة الأدوية الأوروبية".

وأضاف البيان أن: "التصريحات المسيسة لمسؤولي المفوضية الأوروبية حول نقص المعلومات بشأن لقاح سبوتنيك-V والقضايا المتعلقة بسلامته مؤسفة. حيث ذكر بعض ممثلي الاتحاد الأوروبي بالفعل، في وقت سابق، أنه لا توجد حاجة للقاح سبوتنيك-V في الاتحاد الأوروبي، وقاموا أيضًا بنشر معلومات غير دقيقة حول اللقاح الروسي، والتي تم رفضها مرارًا وتكرارًا من قبل الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومركز أبحاث غاماليا".

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في أغسطس/آب الماضي، طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية تتجاوز 90 في المئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.