محلل سياسي: ماكينة إعلامية إسرائيلية تعمل لتأليب الرأي العام العالمي ضد إيران

قال خبير الشؤون الإيرانية، محمد صالح صدقيان، إن العمليات التي حدثت في خليج عمان مشكوك فيها وكل المؤشرات الأولية لا تتحدث عن وقائع وربما هناك تحريض من ماكينة إعلامية إسرائيلية تعمل لتأليب الرأي العام العالمي وتوريط واشنطن التي تريد الاستفادة من الوضع للضغط على طهران في مفاوضات الاتفاق النووي.

وأضاف صدقيان في حديثه لـ"راديو سبوتنيك" أن إسرائيل لا تستطيع أن تقوم بمفردها بمهاجمة إيران.

وأوضح أنه "لو كان لدى إسرائيل القدرة لفعلت وقت إدارة ترامب، ونتذكر أنها في حرب 2006 لم تستطع مواجهة لبنان بل طلبت جسرا جويا من أمريكا فما بالك بمهاجمة إيران، وبالتالي ما يحدث هو ضجة إعلامية للضغط على إيران".

وكان أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم قوات الجيش الإيراني، قد ندد في وقت سابق اليوم، بالتقارير التي تحدثت عن حوادث بحرية وعمليات اختطاف في منطقة الخليج ووصفها بأنها "نوع من الحرب النفسية وتمهيد الساحة لنوبات جديدة من المغامرات".

ويتصاعد التوتر في المنطقة بعد هجوم وقع الأسبوع الماضي على ناقلة تشغّلها شركة إسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عُمان تسبب في مقتل اثنين من أفراد طاقمها وألقت الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا بالمسؤولية فيه على إيران.

وقالت أمريكا وبريطانيا إنهما ستعملان مع حلفائهما للرد على الهجوم على الناقلة الإسرائيلية، في حين نفت إيران ضلوعها في الحادث وقالت إنها سترد على أي تهديد لأمنها.