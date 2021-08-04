الصين تخطط لبناء مجمع بتروكيماوي في باكستان بتكلفة 15 مليار دولار

قالت مصادر في هيئة الاستثمار الباكستانية إن مجموعة من شركات الدولة الصينية تخطط لإنشاء مجمع بتروكيماويات في باكستان بتكلفة 15 مليار دولار.

إسلام آباد - سبوتنيك. وتجري حاليا شركة هندسة أنابيب النفط المحدودة (سي سي بي) وشركة "زين هوا" للاستيراد والتصدير مشاورات مع الجهات الباكستانية المعنية لتحديد موقع المشروع وشروط الاستثمار لغرض إنشاء هذا المجمع، بحسب المصادر.

وحسب تقييم الشركات الصينية، فإنه من الممكن استكمال المشروع خلال 4 سنوات مقبلة، وقد يكون موقع إنشاء المشروع في إطار "المنطقة الاقتصادية الخاصة" التابعة لمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.

وتعد الصين ثالث دولة تبدي رغبتها في إنشاء مجمع بتروكيماوي أو نفطي في باكستان.

وسبق أن عبر اثنان من شركاء باكستان الاستراتيجيين هما، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، عن رغبتهما في إنشاء مثل هذا المشروع، لكن لم يتم بعد أي تطور بهذا الشأن على أرض الواقع.

وتتميز العلاقات الباكستانية- الصينية بصبغة استراتيجية منذ تأسيس باكستان في عام 1947، خاصة في المجالين العسكري والاقتصادي.

وبدأت الصين منذ عدة سنوات إطلاق الطريق الاقتصادي، الذي تستثمر فيه نحو أكثر من 400 مليار دولار لربط الشمال الباكستاني على الحدود مع الصين بميناء جوادر العميق على بحر العرب، علاوة على استثمارات الصين في مجال الطاقة النووية للاستخدام السلمي.