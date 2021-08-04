مصادر حكومية بريطانية: الناقلة "أسفلت برنسيس" تعرضت لمحاولة اختطاف إيرانية

كشفت مصادر حكومية بريطانية للتايمز، اليوم الأربعاء، أن محاولة اختطاف سفينة "أسفلت برنسيس" البنمية التي وقعت، أمس الثلاثاء، قد جرت بواسطة فرقة من المسلحين الإيرانيين لاقتيادها إلى إيران، بيد أن طاقم السفينة أتلف المحركات.

يُذكر أن السفينة "أسفلت برنسيس" البنمية تعرضت لمحاولة اختطاف يوم الثلاثاء الماضي في المياه الدولية ببحر عمان.

وكانت المنظمة البريطانية لتنسيق الشحن التجاري البحري، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن خاطفي السفينة في خليج عُمان غادروها، وهي في آمان.