منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لن تراقب الانتخابات البرلمانية الروسية

أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الأربعاء، أن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع للمنظمة، لن يراقب الانتخابات البرلمانية الروسية بسبب مطالب للحد من عدد المراقبين.

وجاء في بيان المنظمة: "لن تتمكن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من إرسال مراقبين إلى انتخابات مجلس الدوما القادمة بسبب القيود التي تفرضها السلطات الروسية".

وأضاف البيان: "نأسف بشدة لأن مراقبتنا للانتخابات المقبلة في روسيا ستكون مستحيلة".