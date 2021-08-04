تركيا تعلن السيطرة على 167 حريقا في 33 ولاية

أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، السيطرة على 167 حريقا من أصل 174 اندلعت في الأيام الثمانية الأخيرة، في 39 ولاية.

وقال وزير الزراعة والغابات التركي، بكر باكدميرلي، إنه تمت السيطرة على 167 موقعا من حرائق الغابات في 33 ولاية، بحسب وكالة "الأناضول" الرسمية.

وأوضح أن من سماهم "أبطال الغابات" ما زالوا "يواصلون كفاحهم دون توقف لإخماد 16 حريقا في 7 ولايات أخرى".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن إرسال 3 طائرات إطفاء لدعم جهود تركيا في إطفاء الحرائق المشتعلة في عدة ولايات جنوبي البلاد، منذ الأربعاء الماضي.

وتعمل الطائرات الأوروبية جنبا إلى جنب مع فرق الإطفاء الروسية والإيرانية والأذربيجانية، التي تدعم تركيا في تلك الأزمة.

وأسفرت حرائق الغابات التي طالت عدة ولايات في جنوب وجنوب غربي تركيا عن مقتل 6 وإصابة العشرات، فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن برنامج لتعويض المتضررين.