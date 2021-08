تركيا تعلن السيطرة على 167 حريقا في 33 ولاية

وقال وزير الزراعة والغابات التركي، بكر باكدميرلي، إنه تمت السيطرة على 167 موقعا من حرائق الغابات في 33 ولاية، بحسب وكالة "الأناضول" الرسمية.

