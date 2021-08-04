هرتسوغ لرئيسة اليونان: إسرائيل إلى جانبكم

قال الرئيس الإسرائيلي إن بلاده مستعدة للمساعدة في إخماد موجة الحرائق التي تشهدها اليونان، مخاطبا رئيسة الأخيرة بقوله "إسرائيل تقف إلى جانبكم، خاصة في هذا الوقت".

جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها هرتسوغ برئيسة اليونان كاترينا سكلاروبولو، مساء اليوم الأربعاء، هي الثانية منذ توليه منصبه الشهر الماضي، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وخلال المكالمة تحدث الاثنان عن "الثمن الباهظ للاحتباس الحراري وضرورة الالتزام بالتعاون الدولي في مكافحة هذه القضية".

وشدد هرتسوغ على نية إسرائيل المساعدة في إخماد الحرائق في اليونان، قائلا: "دولة إسرائيل تقف إلى جانبكم، خاصة في هذا الوقت... آمل بصدق أن يكون من الممكن الخروج من الوضع الحالي في أقرب وقت ممكن".

وأكد الرئيس الإسرائيلي أن "التعاون المستمر بين البلدين والعلاقات العميقة يشكلان أساسا مهمًا للاستقرار والتعاون الإقليمي".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس نظيره اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس في أعقاب موجة الحرائق التي ضربت البلاد.

أبلغ وزير الدفاع اليوناني غانتس أن أكثر من 80 حريقا اندلع في اليونان في الأيام الأخيرة، وشكره على عرض إسرائيل للمساعدة في تزويد اليونان بمثبطات اللهب.

وقال غانتس في تغريدة بحسابه على "تويتر" إنه أبلغ نظيره اليوناني أن إسرائيل مستعدة لتقديم مساعدات إضافية بما في ذلك في المجال الجوي والإنقاذ.

שוחחתי עם שר ההגנה היווני ניקולס פנגיוטופולוס בעקבות גל השריפות שפוקד את המדינה. שר ההגנה עדכן אותי שבימים האחרונים פרצו ביוון מעל 80 שריפות, והודה על הצעת הסיוע של ישראל לאספקת חומרים מעכבי בעירה.



ככל שיידרש סיוע נוסף, בדגש על סיוע אווירי או בנושא חילוץ והצלה - נעמוד לרשותם. pic.twitter.com/PnzujOuF7X — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) August 4, 2021

وتشهد اليونان حاليا أسوأ موجة حارة منذ أكثر من 30 عاما، وشبت العشرات من حرائق الغابات هناك خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بسبب الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة.

وكل صيف، تشهد اليونان حرائق غابات إلا أن خبراء يحذرون من أن الاحترار المناخي يزيد من إمكان تكرارها وشدتها.

وتعصف موجة حر بالبلاد منذ الجمعة إذ تتراوح درجات الحرارة ما بين 42 و44 درجة مئوية، وفق الأرصاد الجوية.