موسكو: على الأفغان أنفسهم إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه بلادهم

أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الأربعاء، أن روسيا تعتقد، على خلفية الوضع الأمني المتدهور في أفغانستان، أنه يجب على الأفغان إيجاد حل للمشاكل التي تواجه بلادهم، بشكل مستقل.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي للصحفيين: "نعتقد أن الوقت قد حان للأفغان، وعلى وجه الخصوص، لإزالة جميع الصعوبات بأنفسهم، وفهم ما يريدون من بلادهم وكيف يريدون التنمية. في رأيي، هذه أولوية الآن".

جاء هذا رداً على سؤال عما إذا كانت روسيا سترحب بدور أكثر فاعلية للأمم المتحدة، في حل مشاكل أفغانستان، حيث تدهور الوضع الأمني بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.

وأشار الدبلوماسي الروسي أيضاً، إلى أن الأفغان "لديهم حكمة وسيجدون حلاً بأنفسهم" للمشاكل التي يواجهونها.

هذا وصرح مصدر دبلوماسي، اليوم الأربعاء، لوكالة "سبوتنيك"، بأن مجلس الأمن الدولي قد يعقد جلسة بشأن الوضع في أفغانستان يوم الجمعة القادم، الموافق 6 آب/ أغسطس.

ودعا وزير الخارجية الأفغاني، محمد حنيف أتمار، أمس الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الهندي، سوبرامانيان جيشانكار، نيودلهي، إلى عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن الوضع في أفغانستان وسط تصاعد العنف في هذا البلد.

وتصاعدت أعمال العنف في أفغانستان أوائل أيار/مايو الماضي، وبمجرد أن بدأت القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة الانسحاب النهائي الذي يوشك على الاكتمال نهاية الشهر الجاري.

وسيطر مسلحو "طالبان"، في غضون ثلاثة أشهر، على عدد كبير من المناطق الريفية الشاسعة، بعد أن خاضوا مواجهات مع قوات الجيش الأفغاني، كما سيطرت طالبان على العديد من المناطق في ضواحي مدينة هرات بالإضافة إلى معبرين حدوديين في ولاية هرات الواقعة على الحدود مع إيران وتركمانستان، فيما تواصل تقدمها في كل أنحاء البلاد.

يأتي ذلك فيما تتعثر المفاوضات بين الحكومة وطالبان (المحظورة في روسيا) حول وقف إطلاق النار وإحلال السلام، والتي انطلقت أوائل العام الماضي.

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة وحركة "طالبان" وقعتا في العاصمة القطرية الدوحة، في 29 شباط/فبراير 2020، اتفاقا تاريخيا ينظم انسحابا تدريجيا للقوات الأمريكية من أفغانستان، ويمهد لمفاوضات مباشرة بين حكومة كابول و"طالبان".