واشنطن تدعم دعوة لندن لمجلس الأمن للتحرك حيال استهداف إيران لناقلة إسرائيلية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن واشنطن تدعم دعوة لندن لمجلس الأمن الدولي للتنديد بطهران بشأن الهجوم الأخير على ناقلة النفط "ميرسر ستريت" التي تشغلها شركة إسرائيلية.

واشنطن - سبوتنيك. وخلال إفادة صحفية له، اليوم الأربعاء، قال برايس: "ندعم دعوة المملكة المتحدة لاتخاذ إجراء من مجلس الأمن الدولي ضد إيران لإدانة هجوم ميرسر ستريت".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، طالب وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بالرد على تصرفات إيران التي وصفها بـ"المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وكتب الوزير في حسابه الرسمي على "تويتر": "يجب على المجلس الرد على تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار، وعدم احترامها القانون الدولي"، مشيرا إلى خطاب أُرسل إلى مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، وحمل توقيع بريطانيا ودول أخرى.

وتتهم بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل، إيران بالهجوم الذي وقع يوم الخميس الماضي قبالة السواحل العمانية على الناقلة "ميرسر ستريت" التي ترفع علم ليبيريا، والمملوكة لشركة يابانية وتديرها شركة "زودياك ماريتايم" الإسرائيلية، والذي أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم أحدهما بريطاني والآخر روماني.

ونفت إيران أي ضلوع لها في الهجوم، وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنه لا صحة للتقارير حول ضلوع طهران في استهداف ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية في خليج عمان.