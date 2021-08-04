أمريكا تندد بإطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل

نددت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بإطلاق جماعات مسلحة في لبنان صواريخ على إسرائيل.

جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، بحسب وكالة "رويترز".

وقال برايس: "نحن حتما ندين الهجمات الصاروخية، التي نفذتها جماعات مسلحة، متواجدة في لبنان على إسرائيل".

وأشار إلى أن واشنطن ستبقى على تواصل مع شركاء لبنانيين وإسرائيليين لتخفيف التوتر.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له أن 3 صواريخ أطلقت من لبنان، سقط اثنان منها داخل إسرائيل بينما لم يتجاوز الثالث الحدود.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنه لم تقع خسائر في الأرواح على الجانب الإسرائيلي من الحدود حيث تسبب الصاروخان في نشوب حرائق في الأحراش.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي الذي انطلق من منطقة جنوبي لبنان تخضع لسيطرة "حزب الله" المدعوم من إيران.

بدوره أعلن الجيش اللبناني، أن إسرائيل قصفت عدة مناطق جنوبي لبنان ردا على الصواريخ، الأمر الذي أدى إلى نشوب حريق في بلدة راشيا الفخار.