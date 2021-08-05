الأرجنتين تبحث الجمع بين لقاحات مختلفة مع لقاح "سبوتنيك V"

أعلنت وزيرة الصحة الأرجنتينية، كارلا فيسوتي، أن سلطات البلاد تبحث إمكانية الجمع بين اللقاح الروسي المضاد لكوفيد-19 "سبوتنيك V" ولقاحي موديرنا وأسترازينيكا.

بوينس آيرس – سبوتنيك. وقالت الوزيرة: "نحن مستعدون للجمع بين اللقاحات... ابتداءً من إمكانية جمع بين "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا" و"موديرنا"".

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الخيار سيعرض على من تلقى الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V".

وكانت سلطات الأرجنتين قررت في آذار/مارس تطعيم الجرعة الأولى من اللقاح، وأجلت تطعيم الجرعة الثانية لمدة ثلاثة أشهر بسبب نقص في التمديد. جاء هذا القرار لأجل حماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر وتقليل عدد الوفيات.

وفي وقت سابق، أكد علماء أرجنتينيون أن الجمع بين لقاح "سبوتنيك V" ولقاحات أخرى لا يمثل خطرًا على صحة متلقيه.

أجرت وارة الصحة في الأرجنتين دراسة ثبت من خلالها أن الجمع بين لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد ولقاحات أخرى لا يمثل خطراً على الصحة.

ووفقا لبيان أصدرته الوزارة، فإن النتائج الأولية للدراسة التي تقوم بها ومازالت مستمرة، أثبتت أن "الجمع بين لقاح "سبوتنيك V" مع "سينوفارم" و"أسترازينيكا" لا يؤدي إلى أي آثار جانبية خطيرة".

وحسب الدراسة، فإن 41.6% من الأشخاص لم تظهر عليهم أي آثار جانبية، فيما عانى 8.4% منهم من ارتفاع حرارة الجسم وآلام في الظهر، و50% منهم من ألم في منطقة الحقن.