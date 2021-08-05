أمريكا وأندونيسيا تجريان مناورات عسكرية مشتركة

تجري الولايات المتحدة وأندونيسيا مناورات مشتركة، بمشاركة آلاف الجنود ولمدة أسبوعين، وصفت بالأضخم في تاريخ البلدين.

وأفادت وزارة الدفاع الأندونيسية في بيان بمشاركة 1500 جندي أمريكي و100 جندي أندونيسي في مناورات "درع غارودا" السنوي، والتي تقام في ثلاثة مواقع وهي سومطرة وكاليمانتان وسولاويزي، وتتمحور حول استراتيجية الدفاع عن الجزر.

وقال رئيس أركان الجيش الأندونيسي، أنديكا بيركاسا، إن المناورات التي بدأت في الأول من أغسطس/ آب الجاري وتستمر حتى 14 منه، تهدف إلى تحسين العلاقات بين البلدين ورفع مستوى مهارات جيشهما، مضيفا: "نأمل أن تعد مناورات درع غارودا، قادة مستقبليين للجيش الأندونيسي يتمتعون بالمهنية ويلتزمون بالمعايير الدولية".

وتركز الولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز وجودها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعمل على جذب الحلفاء مع احتدام المنافسة مع الصين.

وتحاول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعزيز موقع أمريكا في منطقة جنوب شرق آسيا، بعد 4 أعوام ماضية (عهد الرئيس السابق دونالد ترامب) تضاءل فيها النفوذ السياسي والدبلوماسي لواشنطن في تلك المنطقة.