أردوغان: لا نسمح باستغلال حرائق الغابات لتحقيق غايات سياسية

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، من استغلال حرائق الغابات المندلعة في عدد من ولايات البلاد، لتحقيق غايات سياسية.

ووفقا لوكالة "الأناضول"، فإن أردوغان أكد في مقابلة مع قنوات تركية خاصة، قائلا: "كما هو الحال في أجزاء كثيرة من العالم، حدثت زيادة كبيرة في حرائق الغابات في بلدنا، ولا ينبغي استغلال الوضع لتحقيق غايات سياسية".

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت لديه معلومة تشير إلى احتمالية أن يكون هناك عمل إرهابي أو تخريبي وراء تلك الحرائق، قال الرئيس التركي إنهم منذ اندلاع تلك الحرائق تساورهم الشكوك بهذا الصدد، وأنهم قاموا بالتحقيق في هذه الجزئية وتم توقيف عدد من الأشخاص واعتقال آخرين لضلوعهم في هذه الأعمال.

وأوضح أردوغان أن في عائلات هؤلاء المعتقلين أشخاص لهم صلة بتنظيم "بي كا كا"، مشددا في الوقت نفسه على أن كافة تشكيلات الاستخبارات وأجهزة الأمن تواصل تحرياتها في هذه النقطة، ومن ستثبت إدانته سينال عقابه.

كما شدد الرئيس أردوغان على أنهم سيشاركون مع الرأي العام نتائج التحقيقات بكل شفافية عند انتهائها.

ولفت إلى أنه تفقد الأضرار الناجمة عن الحرائق وأوعز للمسؤولين المحليين ببدء تعويض الأهالي المتضررين في أقرب وقت.

وتابع: "187 حريقا اندلع في غضون 8 أيام، 15 منها لا تزال مستمرة، وتمت السيطرة على بعضها"، مضيفا أن عدد الطائرات المشاركة في مكافحة حرائق الغابات ارتفع اليوم إلى 20، وهناك أيضا 51 مروحية.

هذا وتعمل الطائرات الأوروبية جنبا إلى جنب مع فرق الإطفاء الروسية والإيرانية والأذربيجانية، التي تدعم تركيا في تلك الأزمة.

وأسفرت حرائق الغابات التي طالت عدة ولايات في جنوب وجنوب غربي تركيا عن مقتل 6 وإصابة العشرات، فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن برنامج لتعويض المتضررين.