وزارة الدفاع الأفغانية تعلن القضاء على نحو 300 مسلح من طالبان خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الخميس، مقتل 303 عنصرا مسلحا من حركة طالبان (منظمة إرهابية محظورة في روسيا الاتحادية)، في عمليات للجيش في مناطق مختلفة من البلاد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

موسكو- سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان عبر "تويتر": "نتيجة للعمليات العسكرية التي قام بها الجيش الأفغاني، قد تم القضاء على 303 إرهابيين من طالبان، وجرح 125 آخرين؛ وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وشملت العمليات العسكرية، التي نفذتها القوات المسلحة الأفغانية، 16 ولاية في البلاد، من بينها قندهار وهرات ونمروز وهلمند.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة طالبان، منذ بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلس (ناتو)، مطلع أيار/مايو الماضي، والذي من المقرر اكتماله بحلول 11 أيلول/سبتمبر المقبل.

وتفيد التقارير الإعلامية وتصريحات مسؤولي طالبان، أن مسلحي الحركة المتشددة سيطروا على مناطق ريفية شاسعة في أنحاء البلاد، وعلى معظم خط الحدود الدولية مع الجارة طاجيكستان.

يأتي ذلك، في وقت تتعثر فيه المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وطالبان، التي انطلقت في سبتمبر الماضي، في العاصمة القطرية الدوحة؛ حول وقف إطلاق النار وإحلال السلام.