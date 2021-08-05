لوكاشينكو يوعز بإغلاق "كل شبر" من حدود البلاد

أوعز رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، إلى الجهات الأمنية بإغلاق "كل شبر" من حدود البلاد.

ونقلت وكالة "بيلتا" عن لوكاشينكو، قوله: "اعتبارا من اليوم، لا يجوز أن تخطو قدم واحدة على أراضي بيلاروس من الجانب المتاخم، سواء كانت من الجنوب أو من الغرب".

كما أشارت الوكالة، إلى أن لوكاشينكو أصدر تعليمات لقوات الأمن بتعزيز العمل على حماية حدود الدولة ومنع الوقائع المتعلقة بانتهاكها.

هذا واتهم وزير الخارجية الليتواني، غابريليوس لاندسبرجيس، بيلاروسيا في وقت سابق، باستخدام الهجرة غير المشروعة كسلاح سياسي للضغط على الاتحاد الأوروبي، إثر فرض التكتل عقوبات على مينسك.

وقال وزير الخارجية في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد، إن بيلاروسيا تقوم بنقل مهاجرين من الخارج جوا وترسلهم عبر الحدود إلى دول الاتحاد.

هذا وكان مواطن عراقي توفي على الحدود المشتركة بين بيلاروسيا وليتوانيا.