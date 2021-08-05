مينسك: تدريبات "الغرب 2021" تحمل طابعا دفاعيا

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، فيكتور غوليفيتش، اليوم الخميس، أن التدريبات الاستراتيجية "الغرب-2021" ذات طبيعة دفاعية بحتة وتؤكد مسار بيلاروس نحو تعزيز الأمن الإقليمي.

مينسك- سبوتنيك. وقال غوليفيتش: "التدريبات الاستراتيجية المشتركة "الغرب-2021" دفاعية وتؤكد مسار جمهورية بيلاروس لتعزيز الأمن الإقليمي والتقيد بالتزامات الحلفاء مع روسيا الاتحادية".

وأضاف أنه عند التحضير للتدريبات "تم استخدام أحد الخيارات الممكنة لتطور الوضع العسكري-السياسي نحو احتمال تفاقم التناقضات الدولية إلى مستوى يمكن أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار، وكذلك شن عدوان على دولة الاتحاد".

ولفت إلى أن نحو 12 ألف و800 جندي سيشاركون في تدريبات "الغرب 2021"، التي تجري على الأراضي البيلاروسية.

هذا ومن المقرر أن يشهد التدريب، الذي ستنطلق فعالياته في أراضي بيلاروسيا وروسيا، في 10 سبتمبر/ أيلول 2021 وتستمر حتى 16 سبتمبر، تنفيذ العديد من الفعاليات الهادفة إلى تعزيز وتوطيد التعاون بين قوات الدولتين.

وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن التدريب المشترك للقوات المسلحة مع روسيا يتيح تحقيق جملة أهداف منها تجريب السبل الجديدة لقيام وحدات من قوات الدولتين بأعمال قتال مشتركة في منطقة وجود المدن العديدة، والتوصل إلى معرفة مدى فعالية أصناف السلاح والعتاد العسكري الجديدة، والاستفادة من خبرة الضباط الروس القتالية المتزايدة لمواصلة تطوير أشكال وأساليب استخدام القوات.

وأكدت وزارة الدفاع البيلاروسية أن التدريب يأتي في إطار دعم علاقات التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين الحليفين، ويعكس تطابق رؤى البلدين في كيفية توفير الأمن العسكري لدولة الوحدة بين روسيا وبيلاروسيا.

وأضافت أن إحدى فعاليات التدريب المشترك تتضمن مواجهة التصعيد العسكري السياسي في بلدان افتراضية.

وصرح وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، أن مناورات "الغرب 2021" ستتيح التدريب على استخدام المجموعة العسكرية المشتركة الروسية - البيلاروسية، وأكد أن قرارات بلاده بشأن التدريبات العسكرية لن تتأثر بالموقف السلبي للغرب من هذه المناورات.

وشدد وزير الدفاع البيلاروسي على ضرورة توجيه الدعوة إلى المراقبين الأجانب لحضور التدريب المشترك الروسي - البيلاروسي والوقوف على حالة قواتهما المسلحة.