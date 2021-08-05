وزير الدفاع الإسرائيلي: حان الوقت للتحرك عسكريا ضد إيران ومستعدون لمهاجمتها

وفي المقابلة التي أجراها وزير الدفاع الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أشار إلى الأحداث الأخيرة المنسوبة إلى التعاملات العسكرية الإيرانية مع إسرائيل واحتمال اقتراب إيران من تطوير قنبلة نووية. وعندما سئل عما إذا كانت إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران؟ أجاب غانتس صراحة بكلمة واحدة: "نعم"، بحسب ما نقل موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وربط غانس بين الهجوم على السفينة المملوكة لإسرائيل في بحر عمان وإطلاق الصواريخ أمس من الجنوب اللبناني، مشيرا إلى "نية إيرانية.. لا شك أن إيران تسعى إلى تشكيل تحد متعدد المجالات لإسرائيل، لذا فهي تبني قوتها في لبنان والقوة في غزة، وتنشر الميليشيات في سوريا والعراق، وتدعم الحوثيين في اليمن. شرحت للسفراء، أمس، أن إيران مشكلة عالمية وإقليمية وتحد لإسرائيل".

وقال غانتس، خلال لقاء، أمس الأربعاء، عقده مع سفراء دول أعضاء مجلس الأمن، بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، "لأول مرة، سوف أكشف لكم الشخص المسؤول المباشر عن إطلاق الطائرات المسيرة الانتحارية. اسمه سعيد أقاجاني، وهو قائد الطائرات المسيرة في الحرس الثوري الإيراني".

واعتبر غانتس، الاثنين، الماضي أن "الهجوم الإيراني على سفينة تديرها شركة إسرائيلية في بحر العرب قبالة ساحل عُمان يعد تطورا خطيرا"، داعيا في الوقت ذاته إلى التحرك بشكل عاجل للرد على إيران.

שר הביטחון בני גנץ באולפן ynet:

ישראל מוכנה לתקיפה באיראן @attilus @moran_azulay pic.twitter.com/Alc9Is5U0A — יוסי יהושוע (@YehoshuaYosi) August 5, 2021

​وأضاف: "لدى إسرائيل أدوات عديدة لحماية مواطنيها ضد كل من يسعى للاعتداء علينا"، لافتا إلى أنه "تحت قيادة [الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم] رئيسي إيران ستكون أكثر خطراً مما هي عليه الآن".

يتبع...