رئيسي يؤكد أن التعاون مع روسيا يشكل رادعا "للأحادية الغربية"

أكد الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، خلال استقباله رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، في طهران، أهمية تطوير العلاقات بين البلدين، باعتبارها رادعًا للأحادية الغربية.

طهران - سبوتنيك. وقال رئيسي حسبما نقلت عنه الرئاسة الإيرانية، في بيان، اليوم الخميس، إن "حجم التعاون الإيراني الروسي جيد لكنه غير كافٍ، وإن العلاقات بين طهران وموسكو يجب أن تدخل مرحلة جديدة ويتم اتخاذ خطوات لتطويرها بشكل شامل".

وأعرب رئيسي عن أمله في أن يكون التعاون بين إيران وروسيا عاملا فعالا ورادعا ضد الأحادية الغربية.

وأوضح أنه: "لا يوجد أي عائق أمام التوسيع الشامل للعلاقات بين إيران وروسيا".

من جانبه، أكد رئيس مجلس الدوما الروسي أنه: "فُرضت عقوبات على إيران وروسيا بهدف إضعاف بلدينا، لكننا سنتغلب على هذه العقبات معًا من خلال زيادة التعاون وتطويرها".