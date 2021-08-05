طائرة مسيرة تكشف حجم المساحات المحترقة في تركيا... صور

نشرت وكالة الأنباء التركية صورا التقطتها طائرة مسيرة تكشف حجم الأضرار الناتجة عن الحريق الذي اندلع في قضاء ميلاس بولاية موغلا غربي تركيا.

وبحسب وكالة "الأناضول"، سيطرت فرق الإطفاء، اليوم الخميس، على حريق اندلع في قضاء ميلاس، قبيل وصول ألسنة اللهب إلى محطة الطاقة الحرارية في المنطقة.

وأشارت الوكالة إلى أن فرق الحماية المدنية "واصلت العمل طوال الليلة الماضية لإطفاء الحريق الذي لامس الأسلاك الشائكة المحيطة بحديقة محطة كمركوي الحرارية"، وبالفعل تمكنت الفرق من الحيلولة دون وصول النيران إلى المبنى الرئيسي للمحطة ووحداتها ومرافقها.

إخماد حريق قبيل وصوله محطة حرارية غربي #تركيا

صور التقطتها طائرة مسيرة أظهرت المساحات المحترقة حول محطة "كمركوي" بولاية موغلا، وأعمال التبريد الجارية فيهاhttps://t.co/moEbYOzuQs pic.twitter.com/alfuX0evhL — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 5, 2021

​ونشرت الوكالة صورا قالت إنه التقطتها طائرة مسيرة كشفت المساحات المحترقة حول المحطة، وأعمال التبريد الجارية فيها.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا "مناطق منكوبة"، وذلك بعدما طالت حرائق الغابات عدة ولايات، من ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية.

ولفتت الوكالة إلى أن حصيلة ضحايا الحرائق بلغت 6 وفيات وعشرات الإصابات.