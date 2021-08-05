بكين تحتج على قرار واشنطن بيع أسلحة لتايوان بقيمة 750 مليون دولار

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن بكين قدمت مذكرة احتجاج للولايات المتحدة على خلفية قرار واشنطن بيع أسلحة لتايوان بقيمة 750 مليون دولار.

بكين - سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية الصينية: "تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، ببيعها الأسلحة لتايوان، تتدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية، وتقوض سيادة الصين ومصالحها الأمنية، وتنتهك أيضًا القانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية".

وأشار البيان إلى أن: "الصين تدعو الولايات المتحدة إلى الالتزام بصدق وثبات بوعودها، والالتزام الصارم بمبدأ "الصين الواحدة" وببنود المذكرات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، ووقف بيع الأسلحة لتايوان، وقطع العلاقات العسكرية بين واشنطن وتايبيه، وإلغاء خطة بيع أسلحة لتايوان على الفور، حتى لا تتسبب في مزيد من الضرر للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة".

وأكدت الخارجية الصينية في بيانها، أنه مع تطور الوضع، ستتخذ الإجراءات المضادة المناسبة والضرورية.

هذا وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغت الكونغرس عن صفقة أسلحة مقترحة إلى تايوان بقيمة 750 مليون دولار.

هذا وحذرت بكين، واشنطن في مناسبات عدة، من إرسال إشارات خاطئة للقوى المؤيدة للاستقلال في تايوان، ووقف بيع الأسلحة للجزيرة، واصفة قضية تايوان بأنها أكثر القضايا حساسية في العلاقات الثنائية بين البلدين.