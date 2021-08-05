رئيسي : سأعمل على تكريس أسس العدل والحرية والكرامة والامتناع عن أي ديكتاتورية... فيديو

بدأت قبل قليل مراسم أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس إيران المنتخب "آية الله سيد إبراهيم رئيسي"، في مقر مجلس الشورى الإسلامي في طهران.

وتعهد الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، يوم الثلاثاء الماضي، بالسعي لرفع العقوبات المفروضة على البلاد على خلفية برنامجها النووي، فيما أشاد المرشد الأعلى للثورة، علي خامنئي، بالتداول السلمي للسلطة في البلاد خلال الانتخابات الرئاسية. كما دعا خامنئي إلى "الإسراع في تشكيل الحكومة لأن مشاكل البلاد لا تحتمل التأخير".

وبحسب ما نقلت قناة "إيريب" الحكومية فإن أكثر من 200 ضيف من 80 دولة يشاركون في الحفل.

عکس یادگاری مهمانان مراسم تحلیف با رئیسی، رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی ایران pic.twitter.com/idHq8oRJJn — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) August 5, 2021

هذا وبدأ الحفل بعزف نشيد الجمهورية الإسلامية.