انطلاق مناورات عسكرية في البحر الأسود بمشاركة أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي

ووفقا للقوات البحرية الأوكرانية تجري المناورات في البحر الأسود بمشاركة الولايات المتحدة وبلغاريا ورومانيا وجورجيا وأذربيجان.

وخلال المناورات سيقوم الجنود بالغوص على عمق يزيد عن 30 مترا بالإضافة إلى التدريب على عمليات إزالة الألغام تحت الماء.

في وقت سابق جرت مناورات عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا، بمشاركة حوالي خمسة آلاف عسكري وأكثر من 30 سفينة من مختلف الدول.