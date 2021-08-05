رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بتحويل البلاد إلى واحدة من أكبر خمسة مراكز لتصنيع لقاحات كورونا

قال رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه، اليوم الخميس، إنه يعتزم استثمار 2.2 تريليون وون (1.92 مليار دولار) لتحويل البلاد إلى واحدة من أكبر خمسة مراكز لتصنيع لقاحات COVID-19 في العالم بحلول عام 2025.

جاءت هذه التصريحات في اجتماع للجنة بين القطاعين العام والخاص لاستكشاف سبل تعزيز إنتاج اللقاح وسط نقص الإمدادات العالمية وتأخير الشحن، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

قال مون إن لقاحات COVID-19 ستكون واحدة من التقنيات الاستراتيجية الوطنية.

وقال مون في الاجتماع: "سنكافح لتحقيق قفزة للأمام لنصبح أحد أكبر خمسة منتجين للقاحات على مستوى العالم بحلول عام 2025"، وتعهد بتقديم 2.2 تريليون وون (1.92 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة.

تضم اللجنة خبراء في المجال الصحي، وأصحاب رؤوس أموال وصناع أدوية بما في ذلك "SK Bioscience" و "Samsung Biologics" و "ST Pharm" و "Ecell".

جعل مون من إنتاج اللقاح أولوية رئيسية لما تبقى من فترته، التي من المقرر أن تنتهي في مارس/ آذار، حيث يواجه ضغوطًا جراء تباطؤ حملة التطعيم.