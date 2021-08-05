وصول ما يقرب من 500 مهاجر إلى بريطانيا عبر القناة الإنجليزية في يوم واحد

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" تم اعتراض 246 شخصًا آخرين كانوا يحاولون الوصول إلى أراضي المملكة المتحدة من قبل الجانب الفرنسي.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة البريطانية اليوم الخميس: "يجب على المهاجرين البحث عن ملاذ في دول أخرى، بدلاً من محاولة الوصول إلى المملكة المتحدة في قوارب مكتظة وغير آمنة".

وبحسب البيان: "هذه المعابر الخطيرة للقوارب الصغيرة التي تنظمها العصابات الإجرامية تعرض الأرواح للخطر".

وقال مدير جهاز مكافحة الهجرة دان أو ماهوني "هذا الأمر غير مقبول، لذلك نحن نتخذ الإجراءات اللازمة".

يذكر أنه في عام 2021، عبر أكثر من 10 آلاف شخص القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة.

ووقعت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل في وقت سابق اتفاقية مع فرنسا للحد من تدفق المهاجرين إلى الدولة.