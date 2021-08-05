انقطاع الكهرباء في عدة مناطق تركية بسبب تضرر محطة طاقة بحرائق الغابات

قال وزير الطاقة التركي، فاتح دونمز، اليوم الخميس 5 أغسطس/ آب، إن محطة كيميركوي للطاقة الحرارية في مدينة ميلاس، جنوب غربي تركيا، ستستأنف العمل في المستقبل القريب بعد اندلاع حريق في اليوم السابق.

أنقرة – سبوتنيك. وتقع محطة الطاقة في مقاطعة موغلا، وقد اشتعلت فيها النيران، بسبب حرائق الغابات التي اندلعت في جنوب تركيا منذ الأسبوع الماضي.

وأوضح الوزير التركي أنه "تم إطفاء الحريق لمدة 11 ساعة، ولم تتضرر توربينات المحطة والمولدات والأنظمة الرئيسية بشكل خطير".

وتابع بقوله "حاليًا، حرائق الغابات لا تهدد محطة الطاقة، ونخطط لتشغيلها قريبًا".

واستمر بقوله "محطة الطاقة هذه مهمة للغاية، في تقوم بتزويد المنطقة كلها بالكهرباء".

وأكد الوزير التركي أن الحادث لم يسفر عن أي ارتفاع في تركيز الانبعاثات الخطرة في الهواء.

وأثرت حرائق الغابات على 35 مقاطعة تركية على الأقل، خاصة على سواحل البحر الأبيض المتوسط ​​وبحر إيجة، وأكدت إلى وفاة ثمانية أشخاص على أقل.

إخماد حريق قبيل وصوله محطة حرارية غربي #تركيا

صور التقطتها طائرة مسيرة أظهرت المساحات المحترقة حول محطة "كمركوي" بولاية موغلا، وأعمال التبريد الجارية فيهاhttps://t.co/moEbYOzuQs pic.twitter.com/alfuX0evhL — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 5, 2021

​وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا "مناطق منكوبة"، وذلك بعدما طالت حرائق الغابات عدة ولايات، من ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية.