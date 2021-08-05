أول ظهور لطفلة ميغان ماركل الثانية في رسالة والدتها بمناسبة بلوغها الـ40

أعطت ميغان ماركل أول لمحة عن ابنتها المولودة حديثا، ليليبت ديانا مونباتن وندسور، من زوجها الأمير البريطاني هاري، وذلك بمناسبة عيد ميلادها الـ40.

وشاركت ماركل مؤخرا مقطعا مصورا لها وهي توجه رسالة بمناسبة بلوغها الـ40، وكان يضم لقطة سريعة وخاطفة لابنتها الثانية.

وفي إحدى لقطات الفيديو، تركز الكاميرا على 3 صور عائلية موضوعة داخل إطارات وموجودة على مكتب ميغان ماركل في قصرها الفاخر في مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا الأمريكي، وتجمع في إحداها زوجها الأمير هاري مع طفلتهما ليليبت، بحسب موقع "بيج 6" البريطاني.

وتبين الصورة التي في المنتصف الأمير هاري وهو يقبل ابنتها ليليبت بلطف، والتي لم يتم الكشف عن ملامحها منذ ولادتها في مستشفى سانتا باربرا الريفي في شهر يونيو/ حزيران الماضي.

احتفال غير عادي بمناسبة بلوغها الـ40

أعلنت ميغان ماركل في رسالتها المصورة عن إطلاق "40 × 40"، وهو مشروع عالمي لتشجيع الناس في جميع أنحاء العالم على الالتزام بمنح 40 دقيقة من وقتهم لدعم عودة النساء إلى العمل، بعد فترة طويلة من الإغلاق نتيجة فيروس "كورونا" المستجد.

وبهذا الصدد، طلبت ماركل من 40 ناشطا ورياضيا وفنانا وقادة العالم المشاركة من خلال المساهمة بـ40 دقيقة من وقتهم من أجل تحفيز النساء على العودة إلى سوق العمل، ومن أبرزهم صوفي ترودو، زوجة رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، والمطربة البريطانية أديل، والممثلة الأمريكية الكوميدية، ميليسا مكارثي، التي شاركتها تقديم الفيديو.

وبمناسبة بلوغها 40 عاما، أعربت ميغان ماركل في رسالتها عن اندهاشها من أن "الوقت" هو "من بين أعظم وأهم هدايانا"، لا سيما "الوقت الذي نقضيه في خدمة الآخرين مع العلم أنه يمكن أن يساهم في إحداث تغيير مذهل".

ولفتت إلى أن عشرات الملايين من النساء على مستوى العالم تركن القوى العاملة خلال العامين الماضيين، وذلك بسبب وباء فيروس "كورونا" المستجد.

زوجها يقتحم الفيديو

من مفاجآت الفيديو الذي نشرته ميغان ماركل هو اقتحام زوجها، الأمير هاري، المقطع المصور، إذ ظهر لثوان خارج نافذة قصرهما ولوح بيديه لإلقاء التحية.

ووُلد الابن الأول لميغان ماركل والأمير هاري، آرتشي في مايو/ أيار 2019، بينما استقبلا طفلتهما ليليبت "ليلي" ديانا في شهر يونيو/ حزيران 2021.

ويقيم هاري وميغان ماركل حاليا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية برفقة طفليهما آرتشي وليليبت، بعدما أعلنتا تخليهما عن صفتهما وواجباتهما الملكية العام الماضي.