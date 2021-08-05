إيران: مستعدون لاستخدام قدراتنا لإحلال سلام دائم في أفغانستان

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال استقباله نظيره الأفغاني أشرف غني، اليوم الخميس، استعداد طهران الكامل لاستخدام قدراتها في إحلال السلام الدائم، ومنع إراقة الدماء في أفغانستان، مشددا على سعيه لتحقيق أمن ورفاهية الشعب الأفغاني.

طهران - سبوتنيك. ولفت رئيسي في بيان صدر عن الرئاسة الإيرانية، إلى أن "إيران مستعدة لاستخدام قدراتها في إحلال سلام دائم في أفغانستان ومنع إراقة دماء الشعب".

وأضاف: "الأمن الإقليمي يجب أن تتضمنه دول المنطقة"، مشيرا إلى أن "إيران ترغب في تحقيق الأمن والرفاهية والكرامة للأفغان".

وفي السياق ذاته ثمن الرئيس الأفغاني "دور إيران في استقرار المنطقة"، مؤكدا أن "مكانة إيران بارزة بين الدول، وأفغانستان ترغب في استغلال قدرات إيران بالعمل المشترك والتعاون في اتجاه إرساء أمن دائم بالبلاد".

يأتي ذلك في وقت تزداد فيه حدة المواجهات بين الجيش الأفغاني وحركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، بالرغم من محاولات عدة لإحلال السلام.

هذا وأدى رئيسي، اليمين الدستورية، رئيسا ثامنا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسط مراسم جرت بمقر البرلمان الإيراني بمشاركة 115 مسؤولا من 73 بلدا، من بينهم 10 رؤساء دول.

وكان من بين الحضور رئيسي أفغانستان والعراق، ورئيس مجلس الدوما الروسي فياتشسلاف والودين ورئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن ورئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، ورئيسة البرلمان الأذربيجاني صاحبة غفاروفا، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.