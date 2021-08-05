فيديو أثار جدلا... هل هذه مقابر في الصين مصنوعة من الزجاج لرؤية الميت؟

انتشر في الأيام القليلة الماضية بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يزعم ناشروه أنه لمقابر مصنوعة من الزجاج يدفن الصينيون فيها أمواتهم.

ونرى في الفيديو مجموعة حفر مغطاة بألواح زجاجية. يظهر في إحداها ما يبدو أنها جمجمة، وقد تجمع حولها 3 رجال يضعون كمامات.

وجاءت التعليقات على الفيديو بأنه "لقبور زجاجية في الصين يستطيع من خلالها الشخص رؤية الميت".

الحقيقة

بعد البحث، تبين أن ما يظهر في مقطع الفيديو ليس مقابر زجاجية صُنعت لرؤية الموتى من خلالها، إنما حفر تضم بقايا بشرية في موقع يين شو الأثري الصيني.

وكان هذا الموقع العاصمة الأخيرة لسلالة شانغ القديمة التي حكمت قبل 3300 عام ويندرج على قائمة التراث العالمي لليونيسكو.

ويضم الموقع منازل ومقابر وأدوات من ذاك العصر، كما يضم هذه الحفر التي تجمع بقايا بشرية من تلك الحقبة.