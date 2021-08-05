مقتل 24 جنديا في تشاد بهجوم لجماعة بوكو حرام

أعلنت السلطات في تشاد مقتل 24 جنديا على الأقل وإصابة آخرين إثر هجوم نفذته جماعة "بوكو حرام" في منطقة بحيرة تشاد التي تشهد هجمات للمسلحين.

جاء هذا في تصريحات لحاجي جديدي نائب مسؤول منطقة بحيرة تشاد، اليوم الخميس، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال جديدي إن مسلحي جماعة بوكو حرام نفذوا الهجوم أثناء استراحة عناصر عائدين من دورية.

وأوضح أن 24 جنديا لقوا مصرعهم وأصيب آخرون وتوزع عدد من القوات في أنحاء المنطقة.

وذكر المتحدث باسم الجيش التشادي عظيم برماندوا أغونا أن الهجوم الذي وقع بجزيرة تشوكو تيليا الواقعة شمال غربي العاصمة نجامينا، لكنه رفض الكشف عن أي حصيلة.

وتنشط جماعة "بوكو حرام" أو جناحها المنشق الذي بات يعرف باسم "تنظيم الدولة الإسلامية" (محظور في روسيا) في غرب أفريقيا (ايسواب) بمنطقة بحيرة تشاد التي تضم مساحة واسعة من المياه والمستنقعات تنتشر فيها جزر صغيرة مأهولة.

وتطلق السلطات في تشاد على هاتين الجماعتين اسم "بوكو حرام"، واللتان تشنان بانتظام هجمات على الجيش والمدنيين هناك.