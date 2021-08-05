بيلاروس تعزز الرقابة على الحدود

قال المتحدث باسم حرس الحدود البيلاروسي، أنطون بيتشكوفسكي، إن بلاده تعمل على تعزيز حماية حدود الدولة، بما في ذلك زيادة عدد المفارز، ونشر قوات إضافية.

وقال بيتشكوفسكي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "بناء على تعليمات من رئيس الدولة، يقوم حرس الحدود البيلاروسي بتعزيز حماية حدود الدولة. بادئ ذي بدء، تم تنفيذ تعزيز إضافي للحدود، وتمت زيادة عدد الفرق".

وفي وقت سابق من اليوم، أوعز رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، إلى الجهات الأمنية بإغلاق "كل شبر" من حدود البلاد.

هذا واتهم وزير الخارجية الليتواني، غابريليوس لاندسبرجيس، بيلاروس في وقت سابق، باستخدام الهجرة غير المشروعة كسلاح سياسي للضغط على الاتحاد الأوروبي، إثر فرض التكتل عقوبات على مينسك.

وقال وزير الخارجية في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد، إن بيلاروس تقوم بنقل مهاجرين من الخارج جوا وترسلهم عبر الحدود إلى دول الاتحاد.

هذا وكان مواطن عراقي قد توفي على الحدود المشتركة بين بيلاروس وليتوانيا.