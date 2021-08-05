ترامب يحث أنصاره على حمل "بطاقات ترامب"... باللونين الأحمر والذهبي

ذكرت تقارير أمريكية، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حث أنصاره ومؤيديه على حمل "بطاقات ترامب".

وأرسل حزب العمل السياسي لترامب رسالتين بالبريد الإلكتروني، أمس الأربعاء، تدعوان مؤيديه الانضمام إلى حمل البطاقات التي باللونين الأحمر والذهبي، والتي تبدو مثل بطاقات الائتمان، وتحمل توقيع الرئيس السابق، بحسب موقع "إنسايدر" الأمريكي.

وجاء في نص الرسالة الإلكترونية الأولى: "إن البطاقة التي تختارها سيحملها كافة الوطنيين في جميع أنحاء البلاد، وستكون علامة على دعمك المتفاني لحركتنا لإنقاذ أمريكا، أنا أضع ثقتي الكاملة فيك".

بينما قال فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالة أخرى بالبريد الإلكتروني: "نحن على وشك إطلاق بطاقات ترامب الرسمية، التي ستكون محجوزة لأقوى أنصار الرئيس ترامب".

وتابع الرسالة: "التقينا مؤخرا بالرئيس ترامب في مكتبه في فلوريدا، وعرضنا عليه 4 تصاميم، ومن الأساس كنا نخطط لإصدار تصميم واحد فقط، لكن عندما رأى الرئيس ترامب البطاقات على مكتبه، قال 'هذه جميلة. يجب أن ندع الشعب الأمريكي يقرر - فهم يعرفون الأفضل دائما".

ولم تحدد رسائل البريد الإلكتروني بالضبط ما هي الامتيازات التي سيحصل عليها الشخص الحامل لـ"بطاقة ترامب".

Stupidity is what’s in your wallet with the “OFFICAL” Trump Cards 🙄 #MAGAIsOver pic.twitter.com/WtiMaignem — Tara Dublin, Unsigned Writing Goldmine #SignTara (@taradublinrocks) August 5, 2021

ويؤدي النقر على رابط للتصويت على أحد تصميمات البطاقة إلى صفحة لجمع التبرعات.

وذكر موقع "إنسايدر" أن فريق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لم يرد على الفور على طلب للتعليق بشأن بطاقاته.

يشار إلى أن "بطاقة ترامب" هي أحدث الوسائل لجمع التبرعات للحزب الجمهوري التابع له، وأعلنت رسالة بريد إلكتروني أرسلت بتاريخ 26 يوليو/ تموز الماضي عن أنها تبيع صورا لترامب تحمل توقيعه مقابل 45 دولار أمريكي.

وألمح ترامب إلى أنه قد يترشح للرئاسة في عام 2024.