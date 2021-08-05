الدفاع الأرمينية: حرس الحدود الروسي يتمركز قرب قرية فوسكبار المتاخمة لأذربيجان

أكدت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الخميس، المعلومات التي تفيد، بأن أفراد حرس الحدود الروسي يتمركزون بالقرب من قرية فوسكبار في إقليم تافوش شمالي البلاد، المتاخم لأذربيجان.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "حول المعلومات الواردة في وسائل الإعلام بشأن وجود عناصر عسكرية روسية في منطقة تافوش ولا سيما في قرية فوسكيبار، نعلمكم أن أفراد حرس الحدود الروسي يتمركزون هناك، وأن عمال البناء يعملون على تشييد مبانٍ للدعم اللوجستي لحرس الحدود".

وأشار البيان إلى أن، العملية تتم ضمن إطار التعاون الأرميني الروسي.

وأفاد موقع "أثر" الأرميني، في وقت سابق، بوجود حرس الحدود الروسي في قرية فوسكيبار وأن هناك تجري أعمال بناء.

واقترح رئيس الحكومة الأرمينية، نيكول باشينيان، وضع نقاط من حرس الحدود الروسي على طول الحدود مع أذربيجان.

يشار إلى أن أرمينيا، أعلنت، في 28 يوليو/ تموز الماضي، عن مقتل ثلاثة من جنودها في تبادل لإطلاق النار على الحدود مع أذربيجان قرب منطقة جيغاركونيك.

وفي وقت لاحق، أعلن الجانبان الأرميني والأذربيجاني، توصلهما لاتفاق برعاية روسية على وقف إطلاق النار في محاولة لتهدئة التوترات.

ويذكر في هذا الصدد، أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من تشرين الثاني /نوفمبر 2020.