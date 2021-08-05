حريق كاليفورنيا يدمر مبان بلدة تاريخية ويذيب أعمدة الإنارة فيها

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فقد أدى الحريق الهائل إلى إذابة أعمدة الإنارة وتدمير مبان تاريخية، بعد ساعات من إصدار أوامر للسكان بإخلاء المنطقة.

وحاصرت النيران غرينفيل، وهي مجتمع محلي في إنديان فالي تضم عدة مئات من الأشخاص ويعود تاريخ البلدة لمنتصف القرن الـ 19.

وفي تغريدة على "تويتر" مرفقة بصور للدمار، كتب مصور حرائق الغابات ستيوارت بالي أن معظم وسط غرينفيل تم تدميره بشكل كامل.

وأظهرت صور أن حرارة النيران أدت إلى انحناء أعمدة الإنارة في الشوارع ولم يتبق سوى عدد قليل من المباني.

واندلع حريق "ديكسي فاير" في غابات شمال كاليفورنيا في منتصف تموز/ يوليو، جراء موجة حر شديدة وجفاف ينذر بالخطر.

وأثار الحريق ذكريات مؤلمة خلفها حريق "بارادايس فاير" وهو أكثر الحرائق دموية في تاريخ كاليفورنيا الحديث.

وفي نهاية تموز/ يوليو الماضي، ارتفعت مساحة الأراضي المحترقة في كاليفورنيا إلى أكثر من 250% مقارنة بعام 2020 الذي اعتبر أسوأ عام بالنسبة إلى حرائق الغابات في تاريخ الولاية الحديث.