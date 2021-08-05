واشنطن وسيئول تجريان مشاورات بشأن كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، أجرتا مشاورات بشأن كوريا الشمالية، على مستوى المديرين العامين لوزارتي الخارجية.

واشنطن - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس.

وقالت الوزارة: "بحث الجانبان الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية وآفاق التعاون الإنساني والتنسيق بشأن قضايا كوريا الشمالية مع المشاركين في المحافل متعددة الأطراف، بما في ذلك التعاون الثلاثي مع اليابان".

وأكد الطرفان سعيهما إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإحلال السلام الدائم.

يذكر أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وصلت إلى طريق مسدود بعد فشل قمة هانوي في شباط/ فبراير عام 2019، حيث طلبت واشنطن من بيونغ يانغ اتخاذ إجراءات أكثر حسماً للتخلي عن الأسلحة النووية.

بدورها أشارت كوريا الشمالية إلى أن الولايات المتحدة لم تفعل شيئا على الإطلاق رداً على خطواتها الطوعية لنزع السلاح النووي.