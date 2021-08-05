أمريكا: نأمل في عودة إيران إلى محادثات فيينا الآن

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن أملها، اليوم الخميس، في أن تنتهز إيران الآن الفرصة في السعي إلى الحلول الدبلوماسية، والعودة إلى محادثات فيينا لتجديد الالتزام بالاتفاق النووي.

جاء هذا في إفادة صحفية دورية للمتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، اليوم الخميس، بحسب "رويترز".

وقال برايس: "الفرصة لتحقيق عودة ثنائية إلى خطة العمل المشتركة، لن تبقى إلى الأبد"، مشيرا إلى الاسم الرسمي للاتفاق النووي.

وتجري إيران و6 قوى عالمية محادثات منذ أبريل/ نيسان الماضي لإحياء الاتفاق النووي، الذي وافقت إيران بموجبه على تقليص برنامجها النووي مما يصعب حصولها على مواد لازمة لإنتاج سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات.

وتقول طهران إنها لم تسع على الإطلاق ولن تسعى إلى امتلاك سلاح نووي.

وقال مسؤولون إيرانيون وغربيون إن الخلافات ما زالت كبيرة بشأن العودة للاتفاق النووي.

وتم تأجيل جلسة سادسة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا يوم 20 يونيو/ حزيران، ولم تعلن بعد الأطراف المشاركة في المفاوضات موعد استئنافها.