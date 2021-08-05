تدريبات أمريكية - سعودية مشتركة بمشاركة طائرات "إف 16"

أجرت قوات مشتركة أمريكية سعودية تدريبات عسكرية على الأنظمة المضادة للطائرات المسيّرة، بمشاركة طائرات "إف 16".

نشرت القيادة المركزية الأمريكية تغريدة في "تويتر" اليوم الخميس، جاء فيها "انضمت طائرات من طراز (اف-16) تابعة للجناح الاستكشافي الجوي 378" إلى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية، لإجراء عملية تدريب مشتركة على الأنظمة الجوية المضادة للطائرات بدون طيار، مما يدل على التركيز المشترك لـ أمن المجال الجوي الإقليمي".

— U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) August 5, 2021

وتابعت التغريدة "هذا التدريب يدل على تركيز السعودية والولايات المتحدة المشترك من أجل أمن المجال الجوي الإقليمي".

وفي وقت سابق من شهر حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت وكالة الأنباء السعودية، عن تدريبات عسكرية أمريكية سعودية أجريت في قاعدة الملك فيصل البحرية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.