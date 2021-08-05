أمريكا تدعو قوات تيغراي إلى احترام الإرث الثقافي في لاليبيلا

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، قوات إقليم تيغراي الإثيوبي إلى احترام الإرث الثقافي في بلدة "لاليبيلا"، التي تشتهر بكنائسها المنحوتة في الصخر والمدرجة بقائمة مواقع التراث العالمي التابعة للأمم المتحدة.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الولايات المتحدة اطلعت على تقارير تفيد بسيطرة قوات تيغراي على لاليبيلا.

ودعا برايس قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إلى حماية الإرث الثقافي في البلدة.

وقال سيفو أحد سكان بلدة لاليبيلا إنه شاهد مئات الرجال المسلحين يتحدثون لغة سكان تيغراي المحلية يتجولون في البلدة.

وأوضح أنهم لا يتحدثون اللغة الأمهرية، وهي لغة سكان البلدة، ولا يرتدون زي الجيش الاتحادي.

وتعد بلدة لاليبيلا الواقعة في منطقة "ولو" في إقليم أمهرة، أيضا موقعا مقدسا لملايين المسيحيين الأرثوذوكس في إثيوبيا.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، امتدت المعارك إلى إقليم أمهرة المجاور لإقليم تيغراي الذي اندلع فيه قتال قبل 8 أشهر بين الحكومة الفيدرالية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وكان مارتن غريفيث، منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن 200 ألف شخص نزحوا بسبب المعارك في أمهرة.