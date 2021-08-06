واشنطن تعلق على عدم إرسال مراقبين من منظمة الأمن والتعاون إلى انتخابات "الدوما"

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن أسفها لعدول مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، عن إرسال مراقبين إلى انتخابات مجلس الدوما في روسيا، بسبب الوضع الوبائي.

وأضاف البيان: "على الرغم من أن مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لن يتمكنوا من الحضور، فإن المجتمع الدولي سيراقب عملية انتخابات دوما قبل الانتخابات وخلال الانتخابات لتحديد ما إذا كانت الظروف مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. ولن تتجنب روسيا الاهتمام الدولي".

موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الجمعة: "تأسف الولايات المتحدة لأن القيود التي فرضتها السلطات الروسية ستمنع مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من المراقبة المستقلة لانتخابات مجلس الدوما في شهر أيلول/ سبتمبر".

وأعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الأربعاء، أن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع للمنظمة، لن يراقب الانتخابات البرلمانية الروسية بسبب مطالب الجانب الروسي للحد من عدد المراقبين وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية الخميس، عن أسف موسكو لعدول مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، عن إرسال مراقبين إلى انتخابات مجلس الدوما في روسيا.

وقال عضو لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، بافيل أندرييف، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك"، إنه إذا كان قرار مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان نهائيا، فسيتم توزيع حصته على الراغبين بالحضور.

وستجري الانتخابات القادمة في روسيا على مستويات مختلفة، بما فيها البرلمانية، من 17 إلى 19 أيلول/سبتمبر 2021.

وسيتم انتخاب أعضاء مجلس "الدوما" (مجلس النواب)، لمدة خمس سنوات؛ عبر نظام انتخابي مختلط؛ 225 نائبا من القوائم الحزبية، و225 نائبا في الدوائر الانتخابية.